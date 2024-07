Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juli 2024

Namenstag

Jakobus, Thea

Historische Daten



2019 - Neue Hitze-Spitzenreiter in Deutschland: Tönisvorst bei Krefeld und Duisburg sind Rekordhalter in Sachen Höchsttemperatur. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registriert an beiden Orten einen Wert von 41,2 Grad.

1999 -