Namenstag

Romana, Willigis

Historische Daten

2023 - Das Warnsystem Cell Broadcast geht bundesweit an den Start. In Notfällen werden damit Hinweise an alle kompatiblen Smartphones in einer Funkzelle geschickt. Es ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps.

1999 - Bei einem Lawinenunglück im österreichischen