> Jordan Peele: Mit "Get Out" (2017) und "Wir" (2019) hat Oscar-Preisträger Jordan Peele den modernen Horror auf den Kopf gestellt. Auch seine Schreckensvision "Nope" beweist, dass der 43-Jährige ein Meister des spektakulär abgründigen Genrefilms ist. Dabei feierte der Regisseur und Drehbuchautor zunächst in einem anderen Format Erfolge: Zusammen mit Sketchpartner Keegan-Michael Key trat Jordan Peele in der Emmy- und Peabody-prämierten Comedyserie "Key and Peele" (2012-2015) auf, in der das Duo die US-Gesellschaft humoristisch in die Mangel nahm. Schon damals deutete der Mann aus New York City seine Stärke für düster-absurde Inhalte an. (dasch)