Das Hotel de France (4 Sterne) befindet liegt in der Inselhauptstadt Saint Helier, Wellness, schöne Zimmeraussicht, DZ ab circa 180 Euro inkl. Frühstück, www.defrance.co.uk

Eine zweistündige Jersey Food Tour durch St. Helier mit Besuch in der Markthalle, die im viktorianischen Stil gehalten ist und über einen Ornamentbrunnen in der Mitte verfügt. Seymour Tower Walk mit anschließender Austern-Verkostung im Seymour Pub, https://www.baytoursjersey.com/ ; Eine Jersey-Bunker-Tour bietet Einblicke in die Zeit während des 2. Weltkrieges, aber auch wie die Bauten heute genutzt werden, https://www.jerseybunkertours.com/bunkers