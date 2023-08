Informationen

Renate Hiltl erkannte früh, dass ihre Leidenschaft den Tieren und dem Film gehört. Sie arbeitet seit 1979 in der Branche – zuerst im elterlichen und seit 1989 im eigenen Betrieb, "Renates Film-Tier-Ranch" im oberbayrischen Wang. Da diese Tätigkeit in Deutschland kein Lehrberuf ist, erarbeitete sie sich ihr Fachwissen selbst: Sie bildete sich in Seminaren weiter, las unzählige Bücher und hatte schließlich die Möglichkeit, von amerikanischen Tiertrainern zu lernen. Heute gehört Renate Hiltl zu den meist beschäftigten und bekanntesten Filmtiertrainern in Deutschland. Von ihrer Filmtierranch kommen unter anderem der Hund "Ludwig" aus der bayerischen Eberhofer-Reihe, Hund Frodo aus "Conni und Co" oder die Katze aus der Komödie "Willkommen bei den Hartmanns".