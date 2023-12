Infobox: Was hilft gegen Präkrastination?

Wege aus dem Arbeitsstrudel

Im Anlegen von To-do-Listen sind Präkrastinierer Weltmeister. Was häufig zu kurz kommt, ist die Priorisierung von Aufgaben. Wichtig ist deshalb, zu überlegen, was wirklich dringend ist. "Es gibt Leute, die präkrastinieren – aber trotzdem gut damit leben, weil sie gelernt haben, Dinge nach Wichtigkeit zu sortieren", sagt Neurowissenschaftler Henning Beck. Ebenso entscheidend sei es, Dinge zu delegieren. Er empfiehlt außerdem, Projekte vom Ende her zu denken. "Oft liegt das Problem darin, dass Menschen die Länge von Zeitspannen nicht richtig einschätzen", meint er. Sein Tipp: Von der Deadline für eine Aufgabe rückwärts rechnen und festlegen, bis zu welchen Terminen welcher Fortschritt erreicht sein muss. Was Präkrastinierern häufig das Genick bricht, sind Multitasking und Unterbrechungen. "Die permanente Erreichbarkeit triggert einen technisch und die ständig eintrudelnden Mails mit neuen Aufgaben befördern das Präkrastinieren", sagt Wirtschaftspsychologe Florian Becker. Er rät: Smartphone beim Arbeiten in die Schublade und akustische Signale für Mails oder Terminänderungen abschalten. Das helfe auch dabei, Grenzen zu ziehen und auch einmal Nein zu sagen.

Info: Florian Becker: Positive Psychologie. Wege zu Erfolg, Resilienz und Glück, Springer Verlag, erscheint im Januar 2024.