Infobox: Kleines Wunder

Kleines Wunder

Wie kann eine mechanische Uhr auch die Schalttage alle vier Jahre berücksichtigen und anzeigen? Hier das "ewige Kalendarium" des Schaffhauser Meisteruhrmachers Kurt Klaus (Zeichnung: Burtscher/IWC) von 1985, das sogar autonom den Mondstand, die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte schalten kann. Die blaue Kalenderprogrammscheibe rechts unten, die sich einmal in vier Jahren dreht, enthält mit ihren Erhöhungen und Vertiefungen alle Informationen über die Monatslängen für einen komplizierten, mehrteiligen Abtasthebel. Dessen Bewegungen werden um Mitternacht in Schaltimpulse für einen Datumszeiger und die übrigen Kalenderanzeigen übersetzt. Die größten Vertiefungen auf der Scheibe sind Februare mit 28 Tagen, wo in einem Zug drei Tage bis zum nächsten Ersten weitergeschaltet werden müssen, die weniger tiefe gegenüber wäre der Schaltmonat mit 29 Tagen.