Info: Versicherungsschutz für RC-Cars prüfen

Versicherungsschutz für RC-Cars prüfen

Die kleinen RC-Flitzer können zuweilen extrem schnell werden und entsprechende Schäden verursachen. Dafür kann eine private Haftpflichtversicherung aufkommen.

Laut den unverbindlichen Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) deckt diese Schäden ab, die durch den Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen verursacht werden.

Der GDV rät, sich beim konkreten Versicherer zu erkundigen, was im Detail gilt. Etwa, in welchem Umfang Kinder mitversichert sind und wie es sich mit der Teilnahme an Sportveranstaltungen verhält.

Bei einer Mitgliedschaft in einem dem Dachverband Deutscher Mini Car Club angeschlossenen Vereine ist eine Versicherung dafür bereits inbegriffen: Auf abgesperrten Flächen ist das Fahrzeug versichert.