INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Flüge von Frankfurt nach Kopenhagen, dann geht es direkt vom Flughafen mit der Bahn über die Öresundbrücke (dauert circa 30 Minuten).

Unterkunft: Fußläufig zum Hauptbahnhof und zum historischen Zentrum ist das 25-stöckige Clarion Hotel Malmö Live kaum zu übersehen. Aus den oberen Stockwerken genießt man einen tollen Blick über Stadt und Hafen. Doppelzimmer gibt es ab 100 Euro pro Nacht. Freunde des Zweirades kommen im Fahrradhotel Ohboy unter (ab 85 Euro). Klapprad inklusive!

Essen & Trinken: Falafel, Fleischbällchen, Fisch, frischgepresste Fruchtsäfte – auf dem Foodmarkt "Malmö Saluhall" finden Schlemmerfreunde alles, was der Gaumen begehrt. Hier ist immer etwas los. Wo es die besten Falafel der Stadt gibt? Darüber streitet man in Malmö Jahr für Jahr – vielleicht beim Imbiss "Jalla Jalla". Der Beweis, das Hummus mehr als eine Beilage ist, wird im sympathisch-süßen Restaurant "Two Forks" erbracht. Auch an gehobeneren Lokalen mangelt es in der Stadt nicht.

Aktivitäten: Bei schönem Wetter lohnt sich der Schlossgarten ebenso wie ein Ausflug zum Sandstrand und Kaltbadehaus Ribersborg (mit Blick auf die Öresundbrücke). Bei schlechtem Wetter trauen sich Hartgesottene ins Disgusting Food Museum. Ekelfaktor? Definitiv vorhanden!

Weitere Infos: visitsweden.de