INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Mit Lufthansa ab Frankfurt nach London Heathrow, weiter mit Virgin Atlantac nach Antigua, hin und zurück ab ca. 780 Euro, oder mit British Airways über London City, eigener Transfer nach Gatwick, weiter nach Antigua, hin und zurück ab ca. 900 Euro

Yachtcharter: Auf Antigua und Barbuda bieten Veranstalter Segeltörns mit Skippern und Yachtcharter an, so Sunsail und The Moorings. Eine Woche ab / bis Nelson’s Dockyard in einer Segelyacht kostet ab 2430 Euro und bietet bis zu sechs Personen Platz in drei Kabinen: www.sunsail.de, https://www.moorings.com/de/

Weitere Infos: https://www.visitantiguabarbuda.com/