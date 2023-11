INFORMATIONEN

EILMELDUNG 12:06 Uhr

Gewerkschaft GDL will Deutsche Bahn erneut bestreiken - Termin offen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will erneut die Deutsche Bahn bestreiken. Einen genauen Zeitraum für den Warnstreik nannte Gewerkschaftschef Claus Weselsky bei seiner Ankündigung am Freitag in Berlin noch nicht.