Hintergrund weiss Buchen

Ende 2018 verband Uwe Weiss als Geschäftsführer der Weiss-Unternehmensgruppe unternehmerischen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung. Er brachte einen Teil seines Privatvermögens als Stiftungskapital ein und rief die gemeinnützige Weiss-Technology-Stiftung ins Leben. Seit 2019 bestärkt die Stiftung junge Menschen durch gezielte Projekte und Initiativen, ihre Potenziale zu entdecken und fördert ihre Talente in den Bereichen Mint und Digitalisierung. So will das Unternehmen einen Beitrag zur Bildung junger Menschen leisten und zudem zur Zukunft der Gesellschaft beitragen. Die Stiftung will durch zielgerichtete Projekte und Maßnahmen den Funken für Themen rund um Mint und Industrie "4.0/5.0" entfachen und die Faszination für diese Zukunftsthemen vermitteln. Ziel der Stiftung ist es, besonders innovative und nachhaltige Arbeiten aus den Bereichen Mint und Digitalisierung in der Ausbildung sowie im Schul- und Hochschulbereich zu fördern. Ebenso gehören Projekte, die auf eine Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre an (Dualen) Hochschulen und Universitäten in den Gebieten Mint und Digitalisierung abzielen, zu den Handlungsfeldern. Voraussetzung für eine Förderung durch die Stiftung ist der Nachweis der Eigeninitiative des jeweiligen Antragstellers. Pro Jahr gibt es zwei Fördertermine. Die Deadline für die Antragseinreichung ist jeweils der 31. Januar und der 31. Juli des Jahres. Gefördert werden Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen und Hochschulen.