Hintergrund

In jedem Stadt- und Landkreis in Baden-Württemberg soll es auch künftig mindestens eine Bereitschaftspraxis geben, jeweils angedockt an eine Klinik. Die Standorte werden nach den Plänen der KVBW so verteilt, dass 95 Prozent der Bevölkerung diese in 30 Fahrminuten erreichen können, die anderen in spätestens 45 Minuten.

Für die Berechnung wurde die übliche Dauer von Autofahrten herangezogen, der öffentliche Personennahverkehr blieb außen vor. Für Patienten, die nicht mobil sind, aber schnell eine hausärztliche Versorgung benötigen, sollen flächendeckend Hausbesuche ermöglicht werden.