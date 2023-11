Hintergrund

> Frank Spingel: Der 57-Jährige, der größtenteils in Schriesheim aufgewachsen ist, amtiert seit zehn Jahren als Stadtrat, wofür er unlängst geehrt wurde (RNZ vom 27. Oktober). 2013 war er für Paul Stang nachgerückt, nachdem er erstmals 2009 für die CDU kandidiert hatte. Erstmals wurde Spingel 2014 direkt in den Rat gewählt – mit 2484 Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2019 holte er bereits 3275 Stimmen, das drittbeste Ergebnis auf der CDU-Liste. In die Junge Union trat er mit 14 Jahren ein, mit 16 in die CDU – bis er diese vor der letzten Bundestagswahl 2021 verließ. Spingel arbeitet als Kriminalhauptkommissar bei der Kripo in Heidelberg. Er ist geschieden und hat zwei Söhne. hö