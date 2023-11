Hintergrund

Die Skulptur "Der Fassträger" von Karl-Henning Seemann steht jetzt im Garten der Weinvilla, restauriert, auf einem schönen Sockel aus Heilbronner Sandstein. Schade, dass der Bildhauer das nicht mehr erlebt: Er starb Anfang des Jahres. Sein "Faßträger" von 1982, eine Brunnenfigur, stand bis zum Jahr 2000 in der Heilbronner Fußgängerzone. Er sollte daran erinnern, dass bis zur Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944 sehr viele Weingärtnerfamilien mitten in der Stadt lebten. 2006 wurde die Bronze-Skulptur am Weinpanoramaweg aufgestellt. Dort befinden sich noch weitere Kunstobjekte, inzwischen jedoch alle gefährdet von Vandalismus. Den "Faßträger" flexten Bronze-Diebe im Jahr 2018 an den Füßen ab (RNZ berichtete). Glücklicherweise war die Gussform noch vorhanden, und die Skulptur konnte daher vollständig neu gegossen werden. Martin Heinrich hat alles dafür getan. (bfk)