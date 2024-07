Hintergrund Zeugnis der Imkertradition

> Zeugnis der Imkertradition: Die beiden Bienenpavillons aus Mudau-Steinbach sind sogenannte Hinterbehandlungsbeuten. Im Gegensatz zur heute weitverbreiteten Magazinbeute werden sie nicht von oben, sondern von der Rückseite aus bedient. Nur wenig Imker setzen sie heute noch ein, da Hinterbehandlungsbeuten als nicht mehr zeitgemäß gelten. Erbaut wurden die beiden Pavillons wahrscheinlich in den Jahren 1917 und 1918. Schneidermeister Josef Fabrig bewirtschaftete sie im Nebenerwerb. Die noch erhaltene Dokumentation im Innern des weißen Bienenhäuschens endet in den späteren 40er Jahren. Wann die Pavillons letztmals bewirtschaftet wurden, ist aktuell ein Rätsel, das Margareta Sauer mithilfe von Zeitzeugen lüften möchte.

Der Aufbau: An drei Wänden des weißen Bienenhäuschens sind die Beuten angebracht, die Platz für bis zu 60 Bienenvölker bieten. Das Bienenvolk ist hier in seinem Wachstum stark eingegrenzt, weil jede Beute für sich genommen nicht erweitert werden kann. Um an den Honigraum zu gelangen, kann man die hintere Abdeckung wie eine Schranktür aufklappen. Das Imkern unter dem Dach hat den Vorteil, dass das Arbeiten mit den Völkern selbst bei hohen Windstärken oder heftigem Niederschlag möglich ist. Sämtliche Originalwerkzeuge und Geräte wie Wabenrähmchen sind noch erhalten. jam