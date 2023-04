Hintergrund Winzerfest Programm

> Eröffnung des Winzerfestes am heutigen Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Gerbersruhpark. In diesem Rahmen werden auch die Kurpfälzischen Weinhoheiten feierlich gekrönt. Zuvor blicken die noch amtierenden Weinhoheiten kurz auf ihre Amtszeit zurück. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Kurpfälzische Fanfarenzug und später die Band "Amokoustik".

> Das Weindorf hat bis Montag, 29. August jeweils ab 17 Uhr geöffnet. In den Gerbersruhpark locken die Hütten der Winzer, Buden und eine Karussellbar.

> Das Bacchus-Turnier im Badminton richtet die TSG Wiesloch am heutigen Samstag, 27., und am morgigen Sonntag, 28. August, jeweils ab 9 Uhr in der Stadionsporthalle in der Parkstraße aus.

> Zum Boule-Turnier laden die Boule-Freunde am Sonntag, 28. August. Auf dem Boulegelände am Schwimmbad treten Mannschaften mit je zwei Spielern an. Einschreibeschluss ist um 9.30 Uhr. Jeder kann mitmachen, wobei Kenntnisse in Technik, Taktik und Regeln empfehlenswert sind.

> Der Abend der Musikvereine beginnt am Sonntag, 28. August, um 19 Uhr. Der Akkordeon-Club "Kurpfalz" Wiesloch präsentiert Musikstücke, die zum Tanzen und Träumen anregen. Danach werden die Sänger der Liedertafel Altwiesloch mit einigen "Weinliedern" passend zum Winzerfest auftreten. Der Musikverein Baiertal wird bekannte Klassiker sowie moderne Popstücke spielen, während die Stadtkapelle Wiesloch unter dem Motto "vun allem Ebbes" auftritt.