> Der internationale Tag des Waldes, der am 21. März begangen wird, wurde erstmals im Jahr 1971 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ausgerufen. In den 70er und 80er Jahren war die Sorge vor dem "Waldsterben" präsent, heute ist es der Klimawandel, der dem Wald Probleme bereitet. Der Tag dient dazu, die Bedeutung der Erhaltung des Waldes mit all seinen Funktionen für alle ins Bewusstsein zu rufen. RNZ