Hintergrund TSG

Pflichtspiel-Premiere für Hachmann

Nach 20 Jahren legte Hoffenheims Stadionsprecher-Legende Mike Diehl nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Saison gegen Union Berlin das Mikrofon aus der Hand. Sei Nachfolger Nils Hachmann feiert gegen die Freiburger seine Pflichtspiel-Premiere. Der 28-Jährige freut sich riesig auf seine neue Aufgabe. "Wenn ich daran denke, das erste Mal in der Bundesliga vor der Südkurve unsere Aufstellung anzukündigen, bekomme ich schon ein wenig Gänsehaut. Ich musste nicht lange überlegen, als die Anfrage kam. Es ist eine große Ehre, dieses Amt zu übernehmen", kann Hachmann den Samstagnachmittag kaum erwarten.

Freiburg liegt vorne

In der Bundesliga trafen beide Teams in 26 Begegnungen aufeinander. Die Bilanz spricht für die Breisgauer, die neunmal gewannen. "Hoffe" entschied sechs Partien für sich, schon elfmal trennte man sich unentschieden. In den letzten vier Spielen siegte der SC dreimal, darunter mit 4:1 im DFB-Pokalfinale im Januar 2022. Die TSG schaffte nur das torlose Remis im September 2022.

So wollen sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Vogt, Brooks, Szalai - Grillitsch - Kaderabek, Prömel, Stiller, Bülter - Kramaric, Weghorst.

Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Doan, Röhl, Eggestein, Grifo - Höler, Gregoritsch.

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen). awi