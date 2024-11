Hintergrund Stimmen

Stimmen zum Spiel

Bernhard Trares, Trainer SVW: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und in Führung gegangen. Ich kreide meiner Mannschaft an, dass sie in der ersten Halbzeit den Sack nicht zugemacht haben. Unterhaching war für mich tot. Wir haben den Gegner aufgebaut, weil wir nachlässig wurden. Es ärgert mich, dass wir viele unnötige Standardsituationen zugelassen haben. Nicht alle der vielen Freistöße für Unterhaching muss man pfeifen. Da kommt man natürlich unter Druck."

Maximilian Thalhammer, Mittelfeldspieler SVW: "Vom Gefühl her haben wir zwei Punkte verloren. Das Spiel war auf Messers Schneide. Das Unentschieden geht in Ordnung, auch wenn wir uns ein bisschen ärgern." (rodi)