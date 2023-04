Hintergrund Stimmen SV Waldhof

Stimmen zum Spiel

Christian Neidhart, Trainer SV Waldhof: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind folgerichtig in Führung gegangen. Saarbrücken war nur bei ruhenden Bällen und Standardsituationen gefährlich. In sieben Minuten hatte Saarbrücken nach der Pause eine Druckphase und wir verteidigen den Standard nicht gut. Nach dem Rückstand haben wir probiert, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen."

Rüdiger Ziehl, Trainer 1.FC Saarbrücken: "In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Waldhof hat das im ersten Abschnitt gut gemacht. In der Viertelstunde nach der Pause habe ich eine ganz andere Mannschaft gesehen. Beim Taz-Freistoß hatten wir Glück. Meine Mannschaft hat Körpersprache, Intensität und Wille auf den Platz gebracht, um das Spiel zu drehen."

Thomas Pledl, Mittelfeldspieler SV Waldhof: "Das Ergebnis ist sehr ärgerlich. 45 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir sind mehrfach hinter die Kette gekommen und hatten Chancen auf das 2:0. Dann kriegen wir zwei Tore in drei Minuten."

Julian Riedel, Abwehrspieler SV Waldhof: "Nach unserem Rückstand hat Saarbrücken tief gestanden und es eklig verteidigt. Sie machen zwei Standardtore und wir schauen jetzt in die Röhre. In der ersten Halbzeit haben wir die hohen Flanken gut verteidigt, beim Gegentor sind wir in Unterzahl. Ich bin noch an Thoelke dran, aber er bekommt den Ball direkt auf den Kopf." rodi