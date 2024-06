Hintergrund Schwimmkurse Heilbronn

> Der Vorschlag von Stadtrat Wolf Theilacker, einer Schulschwimmhalle auf dem Areal eines künftigen Schulcampus mit den beiden Gymnasien Theodor Heuss und Mönchsee und einer Grundschule einzurichten, wird ein weiteres Mal dazu führen, dass man sich wieder mit den zum Mönchsee-Gymnasium (MSG) gehörenden "Containern" beschäftigen wird. Sie wurden in den frühen 1960er-Jahren errichtet, als das heutige MSG noch ein reines Mädchen-Gymnasium war, benannt nach Elly Heuss-Knapp. Mit dieser Namensgebung erfuhr das Ehepaar Heuss in Heilbronn eine besondere Ehrung. Das neusprachliche "Elly" besuchten damals mehr als 1000 Schülerinnen. Die Raumnot milderte die Reihe von Containern, in einem davon stand der Flügel für den Musikunterricht. Diese "Container" auf Stelzen und aus Glas und Beton waren ein bauliches Novum ihrer Zeit, keine Blechbüchsen wie heute, sondern ambitioniert, mit Stil und Ästhetik gestaltet. Sie gehören schon deshalb unter Denkmalschutz gestellt, nachdem die beiden Gymnasien, deren Ursprungsarchitektur ebenfalls exemplarisch für die 1960er-Jahre stand, durch Um- und Anbauten wie auch "Fassadenkosmetik" kaum noch etwas von ihrer Entstehungszeit erzählen. Am später auf die Böckinger Schanz umgesiedelten Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, heute eine Gemeinschaftschule, muss jetzt übrigens wieder in Containern unterrichtet werden, allerdings in "besseren Blechbüchsen". (bfk)