Hintergrund Rezept Carbonara

Rezept für Florian Königs Carbonara

> Zutaten: 300 Gramm Spaghetti, ½ Zwiebel, ½ Knoblauchzehe, 1 Ei, 100 Gramm Speckwürfel, 200 ml Schlagsahne, 100 Gramm geriebener Käse, Kräuter der Provence, Basilikum, Salz, Pfeffer.

> Zubereitung: Spaghetti in gesalzenem Wasser kochen. Parallel dazu die in Würfel geschnittene Zwiebel mit den Speckwürfeln und dem zerkleinerten Knoblauch in einer Pfanne anbraten und anschließend mit der Sahne ablöschen. Unter ständigem Rühren Käse hinzu geben und die Käse-Sahnesoße gegebenenfalls mit Spaghetti-Wasser etwas verdünnen. Mit reichlich Kräutern der Provence sowie Salz und Pfeffer würzen. Zum Abschluss das verquirlte Ei unterrühren. Soße mit zerkleinerten Basilikum-Blättchen verfeinern und die fertig gekochten und abgeseihten Spaghetti mit in die Pfanne geben, das Ganze ordentlich umrühren und zum Abschluss auf Tellern anrichten.