Hintergrund Programm Help festival

> Freitag: von 18 bis 19.30 Uhr "Villa", von 20 bis 21.30 Uhr "5K and the Elephant", von 22 bis 0 Uhr "RockIt!", von 0.30 bis 2 Uhr "Still Riot".

> Samstag: von 16 bis 17 Uhr "Hammersbold", von 17.30 bis 18.30 Uhr "Akkordeana", von 19 bis 20 Uhr "KrizRock", von 20.20 bis 21.35 Uhr "Vertigo", von 22 bis 0 Uhr "Black Shuck", von 0.30 bis 2 Uhr "Guardian Angel".

> Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, die an beiden Tagen ab 16 Uhr geöffnet ist.

> Infos zum Festival auf dem Lausenberg und zum Verein gibt es online unter www. help-smt.de.