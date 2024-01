Hintergrund Main-Neckar-Bahn

> Das Ersatzkonzept: Während der Bauarbeiten auf der Main-Neckar-Bahn vom 2. bis voraussichtlich 26. Februar kommt es zu folgenden Änderungen:

> Fernverkehr: Die Züge werden über die parallel verlaufende Riedbahn-Strecke umgeleitet oder fallen in Teilen aus. Das betrifft zum einen die alle zwei Stunden fahrenden ICE von Hamburg nach Karlsruhe; die Linie endet vorzeitig in Frankfurt. Somit halten die Züge nicht in Darmstadt, Bensheim, Weinheim, Heidelberg, Wiesloch-Walldorf, Bruchsal, Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe. Bei den zweistündig rollenden Eurocity zwischen Frankfurt und Klagenfurt beginnen beziehungsweise enden die Hälfte der Züge in Heidelberg. Die Haltestellen Frankfurt, Darmstadt, Bensheim und Weinheim können nicht angefahren werden, dafür halten die Züge ersatzweise in Mannheim. Die andere Hälfte wird zwischen Frankfurt und Heidelberg umgeleitet. Laut Bahn dauert die Fahrt dann etwa eine Stunde länger.

> Regional- und Nahverkehr: Der Abschnitt Darmstadt-Heidelberg ist komplett gesperrt, statt Regional- und S-Bahnen fahren Busse. Diese sollen, so verspricht die Deutsche Bahn, alle 30 Minuten verkehren. Das wären in der Summe knapp 500 Fahrten täglich. Pendler müssen wesentlich mehr Zeit mitbringen. So dauert normalerweise eine Tour mit dem Regionalexpress (RE) von Heidelberg nach Darmstadt eine Stunde und neun Stunden, mit dem Bus sind es fast zwei Stunden. Die RE-Linie 60 vom Mannheimer zum Darmstadter Hauptbahnhof wird durch die Buslinie 60 ersetzt, die alle gewohnten Haltestellen bedient. Auch Fahrgästen der Regionalbahn-Linie 67 stehen Busse zur Verfügung. Eine gute Nachricht: Die Anbindung nach Schwetzingen ist mit der alle halbe Stunde fahrenden S-Bahn-Linie 9 sichergestellt. Die Regionalbahn-Linie 68 (Darmstadt-Heidelberg) verkehrt als Bus RB 68, der im Stundentakt sämtliche üblichen Halte ansteuert. Ebenfalls alle Stunde verbindet die Express-Buslinie 68 schnell und ohne Halte Darmstadt und Heidelberg miteinander. Der Bahnhof Wiesloch-Walldorf wird durch die halbstündlich verkehrende S-Bahn-Linie 3 angebunden. Die Linie 6 der S-Bahn (Ludwigshafen-Mannheim-Bensheim) wird durch im Stundentakt fahrende Busse ersetzt. Um auf den benachbarten Trassen Platz für die umgeleiteten Züge zu machen, müssen teilweise auch auf anderen Strecken Busse eingesetzt werden, so zum Beispiel auf der Weschnitztalbahn zwischen Weinheim und Fürth.

> Die Busse: Die Bahn setzt insgesamt 35 Gelenk- und kürzere Überland-Fahrzeuge ihrer eigenen Flotte ein. Diese verfügen nach Angaben einer Sprecherin über Wlan und USB-Ladebuchsen, komfortable Sitze mit verstellbaren Armlehnen und Sicherheitsgurte. Weitere 52 Fahrzeuge steuern von der Bahn beauftragte private Busunternehmen bei. Diese haben zum Teil eine andere Ausstattung. Die Busse sollen möglichst nicht durch Wohngebiete rollen. alb