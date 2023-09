Hintergrund MSDSM – Mosbach sucht den Super-Marktplatz

MSDSM – Mosbach sucht den Super-Marktplatz. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber doch: Das Herz der Großen Kreisstadt schlägt nicht so, wie man sich das wünschen würde, dem Marktplatz fehlt es an Aufenthaltsqualität, an Attraktivität. Es braucht also Kreativität, um den zentralen Platz schöner, einladender, liebenswerter zu machen. Und wer hat unbestritten am meisten Kreativität? Richtig. Kinder und Jugendliche.

Die Jungen sind gefragt

Und genau die sind jetzt gefragt, sind eingeladen, ihren Vorstellungen von einem besseren Marktplatz Gestalt zu verleihen – und ein Bild davon zu malen, zu zeichnen oder auch am Computer zu erstellen. Ausgangsbild sollte die Perspektive aus der großen Aufnahme des Marktplatzes oben auf dieser Seite sein. Ansonsten gibt es keine Vorgaben, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, die Gestaltung des Platzes ist völlig frei. Ob Rutschen oder Sofas, ob Wasser oder Sand, alles ist möglich, nichts ausgeschlossen.

Kreativität lohnt sich

Die Mühe soll sich natürlich auch lohnen: Unter allen Einsendungen werden drei Entwürfe vom Marktplatz der Zukunft prämiert – verbunden mit Mosbach-Aktiv-Gutscheinen im Wert von 100, 50 und 30 Euro. Alle Bilder/Skizzen/Pläne, die bis 30. September bei der RNZ in Mosbach eingehen, kommen in die Auswahl. Das Ausgangsmotiv kann zugeschickt oder ausgedruckt werden.

So einfach geht’s

Entwürfe bitte per E-Mail an red-mosbach@rnz.de oder einfach in der Geschäftsstelle im Gartenweg (mit Name und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse versehen) abgeben. Weitere Infos unter Tel.: 06261/93227165.