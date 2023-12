Hintergrund Leibniz

Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ist der wichtigste Forschungsförderpreis in Deutschland. Er wird seit 1986 von der Deutschen Forschungsgesellschaft verliehen. Pro Jahr werden bis zu zehn Preise mit einer Preissumme von jeweils 2,5 Millionen Euro vergeben. Ziel des Programms ist es, herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ehren, ihre Forschungsmöglichkeiten zu erweitern und ihnen die Beschäftigung besonders qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erleichtern. Das Preisgeld kann bis zu sieben Jahre lang nach den Vorstellungen der Preisträger für ihre Arbeit verwendet werden.

Die Auszeichnungen 2024 gehen an drei Preisträgerinnen und sieben Preisträger. Die Preisverleihung findet am 13. März 2024 in Berlin statt. Auch in den vergangenen Jahren waren immer wieder Heidelberger Forscherinnen und Forscher erfolgreich – darunter vor allem Naturwissenschaftler. 2023 ging der Preis an Mediziner Stefan Pfister von DKFZ und Uni, 2022 an Biologin Eileen Furlong (EMBL), 2019 an Immunologe Hans-Reimer Rodewald (DKFZ) und 2017 an Biophysiker Joachim Spatz (Uni).