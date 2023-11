Hintergrund Krehl

> Ludolf von Krehl (1861-1937) war Internist, Kardiologe und Pathologe von internationalem Rang. Der berühmte Hochschullehrer an der Ruprecht-Karl-Universität war Ehrenbürger von Heidelberg. 1904 wurde er geadelt. Für seine aus Russland stammende Ehefrau Elisabeth und für ihn wurde 1911 die Villa Krehl erbaut. Mit dem Ersten Weltkrieg geriet das Ehepaar in wirtschaftliche Schwierigkeiten und zog 1919 in das Gartenhaus. Das Hauptgebäude kam in Besitz der evangelischen Landeskirche, die darin ein Schülerheim einrichtete. Nach 1989 wurde die Immobilie verschiedentlich als Campus genutzt. Derzeit werden die denkmalgeschützten Räumlichkeiten renoviert und aufgeteilt, um als exklusive Eigentumswohnungen verkauft zu werden.

Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen will, kann das am Samstag, 9. Dezember, in der Bergstraße 106 tun, dann ist Tag der offenen Baustelle.