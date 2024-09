Hintergrund Koschinat und der Waldhof-Fluch

Koschinat und der Waldhof-Fluch

Erst der Abstieg aus der 2. Liga, dann der Fehlstart in der 3. Liga: Für Uwe Koschinat ist die Zeit als Trainer des VfL Osnabrück nach gut zehn Monaten abgelaufen. Am Sonntagvormittag gab der Fußballklub wegen der zuletzt unbefriedigenden Ergebnisse die Trennung vom 53-Jährigen bekannt. Der VfL hatte am Samstag bei Waldhof Mannheim verloren (2:3), steht mit fünf Punkten aus sechs Spielen weit unten in der Tabelle. Bitter für Koschinat: Ihm wurde wurde im Oktober 2022 schon einmal eine Niederlage beim SVW zum Verhängnis. Damals verlor er mit dem 1. FC Saarbrücken 0:1 und wurde entlassen.