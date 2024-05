Hintergrund Jan Peter Seidel

> Jan Peter Seidel wurde 1986 in Heidelberg geboren und wuchs dort mit seiner Schwester auf. Nach dem Abitur im Jahr 2005 am Hölderlin-Gymnasium absolvierte er seinen Zivildienst am SRH-Fachkrankenhaus in Neckargemünd. Danach studierte er in Heidelberg Rechtswissenschaften und schloss sein Studium 2012 mit der Ersten Juristischen Prüfung ab. Im Anschluss arbeitete er zunächst als Wissenschaftliche Hilfskraft und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Sein Rechtsreferendariat schloss Seidel nach Stationen unter anderem am Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg, dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Neckargemünd mit der Zweiten Juristischen Prüfung ab. Seit 2019 ist er für die Stadt Neckargemünd tätig, seit 2023 als Leiter des Fachbereichs Bauwesen und Recht. Seidel lebt mit seiner Freundin in Neckargemünd. cm