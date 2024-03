Hintergrund Holger Karl

Holger Karl wurde am 2. September 1965 in Heidelberg geboren und wuchs in Sandhausen auf, wo seine Mutter bis heute lebt. 1985 machte er sein Abitur am Gymnasium in Sandhausen und leistete im Anschluss bis 1987 seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Danach absolvierte er von 1987 bis 1991 eine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt. Praktische Stationen dabei waren die Gemeinde Sandhausen und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Zudem studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Im Anschluss daran begann Karl bei der Stadtverwaltung Heidelberg zu arbeiten. Stationen waren hier das Personal-, das Kinder- und Jugendamt, das Controlling des städtischen Theaters, das Amt für Stadtentwicklung und Statistik, das Bürgeramt sowie die Führerschein- und Zulassungsstelle. Seit 2010 ist Karl Bürgermeister von Bammental, sitzt außerdem im Kreistag. Er ist Mitglied der CDU und hat sechs Kinder.