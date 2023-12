Hintergrund Hoffenheim

> Durchwachsenes Comeback: Ende Oktober hatte Zwölf-Millionen-Einkauf Attila Szalai zum letzten Mal in der TSG-Startformation gestanden. Gegen die Bochumer bekam der ungarische Nationalspieler wieder einmal das Vertrauen von Pellegrino Matarazzo geschenkt und durfte von Beginn an ran. "Ich bin schon zufrieden mit seiner Leistung. Er hat etwas gebraucht, bis er wieder reingekommen ist und hat eine super Chance von Wout Weghorst vorbereitet. Attila hat sich gut stabilisiert und ein ordentliches Spiel gemacht", sagte Matarazzo. Wout Weghorst, der beim letzten Mal "Man of the Match" war und der deswegen diesmal entscheiden durfte, hat sich heute für Attila entschieden", verriet der Coach mit einem Schmunzeln.

> Weghorst droht Pause: Nach etwas über einer Stunde musste Weghorst passen. Der niederländische Nationalstürmer hatte einen zu ungenauen Pass von Andrej Kramaric nicht verarbeiten können und sich beim Sprint auch noch verletzt. Es handele sich um eine "strukturelle Muskelverletzung", teilte Hoffenheim am Sonntag mit und kündigte weitere Untersuchungen am Montag an. awi