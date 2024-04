"Heimtücke" gilt als ein problematisches Mordmerkmal aus einer ganzen Gruppe von solchen. Sie trifft dann zu, wenn das Vorgehen des Täters besonders hinterhältig, verwerflich und gefährlich ist, wobei er die Art- und Wehrlosigkeit des Opfers in einem "Überraschungsangriff" ausnutzt, das sich bei einem so gearteten Angriff auch nicht wehren kann. Richter Lobmüller hat bei seinem Urteil den möglichen Strafrahmen nicht ganz ausgenutzt. Nach dem Jugendstrafrecht sind Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren möglich, im Falle einer Verurteilung von nach Jugendstrafrecht verurteilten Heranwachsenden können auch bis zu 15 Jahre verhängt werden. Anwalt Christoph Troßbach, er vertrat bei der Urteilsverkündung seine erkrankte Kollegin Elisabeth Unger-Schnell als Vertreterin von Aniko S., zeigte sich zufrieden damit, dass der Mordvorwurf, der H. von ihrer Seite her von Anfang an gemacht wurde, bestätigt wurde. Nun werde man sehen, wie es weiter geht. (bfk)