Hintergrund Heidelberg Laureate Forum

> Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich derzeit bereits zum zehnten Mal einige der besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 vielversprechenden Talenten in Heidelberg. Dieses Jahr sind mehr als 30 Laureaten angereist – so werden die Top-Wissenschaftler genannt, die einen der fünf wichtigsten Preise der Disziplinen bekommen haben (siehe unten). Bei der einwöchigen Konferenz gibt es ein abwechslungsreiches wissenschaftliches Programm aus Workshops und Vorlesungen – besonders wichtig ist aber das Begleitprogramm.

> Die Klaus Tschira Stiftung fördert schon lange die Lindauer Nobelpreisträger-Tagungen. Klaus Tschira wollte solche Treffen auch für Mathematiker und Informatiker etablieren – in Heidelberg. Also gründete er mit seiner Stiftung die Heidelberg Laureate Forum Foundation, die das HLF organisiert. Die ersten beiden Konferenzen erlebte Tschira noch mit, bevor er 2015 starb. Die Klaus Tschira Stiftung fördert neben dem HLF zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation.

> Auch die Öffentlichkeit hat etwas vom HLF. Viele der renommierten Wissenschaftler besuchen Schulen in der Region. Zusätzlich gibt es eine öffentliche Ausstellung in der Alten Universität und Livestreams des wissenschaftlichen Programms im Internet. Außerdem widmet sich die RNZ auf diesen beiden Sonderseiten aktuellen Themen aus Mathematik und Informatik. han