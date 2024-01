Hintergrund Hasenmahl

> Sinn und Zweck des Hasenmahls, eine Tradition, die auf das Jahr 1493 zurückgeht und in Beziehung zur Etat-Verabschiedung steht, ist es auch, dass an diesem Abend "Freund und Feind an einem Tisch sitzen". In Hinblick auf die Tischordnung hat man diesen Anspruch durchaus erfüllt. Das Hasenmahl von Ratskellerwirt Rainer Mosthaf wurde aber einmütig genossen. Unter den Gästen waren traditionell die Ehrenringträger der Stadt versammelt, aus der hohen Politik war unter anderem SPD-Bundestagsabgeordneter Josip Juratovic dabei, sein CDU-Kollege Alexander Throm war dagegen im Stau stecken geblieben. Innenminister Thomas Strobl und seine Frau Christine waren gekommen. Ebenso unter den Gästen auch "Experimenta"-Geschäftsführerin Bärbel Renner, die Schauspielerin Sibel Kekilli, Professor Uwe Martens, SLK-Chefarzt und Onkologie-Forscher, Gerd Chrzanowski, Vorstandsvorsitzender der Schwarz-Gruppe, und eine weitere Anzahl von Vertretern aus der Wirtschaft, unter allen auch viele junge Gesichter. (bfk)