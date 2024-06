> Gianna Molinari, geboren 1988 in Basel, debütierte 2018 mit dem Roman "Hier ist noch alles möglich". Er katapultierte sie direkt auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis und auf die Shortlist für den Schweizer Buchpreis. 2019 wurde sie mit dem Clemens-Brentano-Preis ausgezeichnet. In der kommenden Woche wird sie für "Hinter der Hecke die Welt" den mit 20.000 Franken dotierten Schillerpreis der Züricher Kantonalbank entgegennehmen. Molinari lebt in Zürich. cis