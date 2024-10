Hintergrund - Frauen mit Brustkreb

Frauen mit Brustkrebs werden in Heidelberg in der Klinik Sankt Elisabeth, im Sankt-Josefskrankenhaus (Weststadt), im Salem-Krankenhaus (Handschuhsheim) und am Uniklinikum betreut. Das Uniklinikum bietet mit Partnern aus Pathologie, Humangenetik, Psychosomatik, plastischer Chirurgie und Strahlentherapie das gesamte Spektrum an Diagnostik, Behandlung und Nachsorge an – und übernimmt auch Patientinnen anderer Häuser zu weiterführenden Chemo- oder Strahlentherapien.

Seit Prof. Jörg Heil das Brustzentrum am Sankt Elisabeth aufgebaut hat, gehen weniger Patientinnen ans Uniklinikum. "Jedoch hält sich dieser Trend in Grenzen, denn der Bedarf an der Versorgung bei Brustkrebs ist nach wie vor hoch", sagt eine Uniklinikum-Sprecherin. In Forschung und Lehre arbeite man mit Sankt Elisabeth zusammen, sagt sie. Eine klinische Zusammenarbeit mit Sprechstunden und Operationen sei aktuell nicht vorgesehen.

Das Team an der Universitätsfrauenklinik betreut ihr zufolge weiterhin eine "hohe Anzahl von Patientinnen" – und auch einige männliche Brustkrebspatienten. Künftig sei ein Ausbau des Fachbereichs an der Frauenklinik angestrebt – so wie von der gynäkologischen Onkologie überhaupt.