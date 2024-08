Hintergrund François-Xavier Roth

> François-Xavier Roth, 1971 in Paris geboren, zählt zu den gefragtesten Dirigenten der Szene. In Köln leitete er von 2015 bis Juni 2024 als Generalmusikdirektor der Stadt das renommierte Gürzenich-Orchester. Zuvor war er von 2011 bis 2016 Musikdirektor des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Auch mit seinem 2003 gegründeten Ensemble Les Siècles sorgte Roth auf den größten Klassikbühnen für Furore. Die historisch informierte Aufführungspraxis, die das Spiel auf zeitgenössischen Instrumenten beinhaltet, führte er weit über den Barock hinaus bis in die Spätromantik. Roth gilt als nahbarer und sympathischer Dirigent, er ist ein gern gesehener Gast bei bedeutenden Orchestern wie den Berliner Philharmonikern. Zur Spielzeit 2025/26 soll Roth Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des SWR Symphonieorchesters werden, wo er auf Teodor Currentzis folgen würde.