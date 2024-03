Hintergrund Fibromyalgie

Fibromyalgie ist eine rheumatische Erkrankung im ganzen Körper. Hauptbeschwerden sind Schmerzen an unterschiedlichen Körperabschnitten – fast immer an der Wirbelsäule. Zwar werden die Gelenke selbst nicht beeinträchtigt, doch schmerzt meist der gelenknahe Bereich. Die Schmerzen verstärken sich häufig bei längerem Sitzen und längerem Ausharren ohne Bewegung, was oft nachts geschieht und Schlafstörungen, Müdigkeit, Erschöpfung und Leistungsabfall mit sich bringt. Auch Gefühls- und Konzentrationsstörungen, erhöhte Schmerzempfindlichkeit sowie Angst- und Depressionszustände können mit Fibromyalgie einhergehen.

Ursachen liegen einerseits in der Genetik, andererseits auch in chronischem Stress, Überbelastung des eigenen Körpers sowie einer Gelenküberbeweglichkeit. Frauen sind etwa achtmal so häufig betroffen wie Männer; erkrankt sind über ein Prozent der Bevölkerung Deutschlands. adb

Info: www.fibro-buchen.de