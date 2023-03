Hintergrund Feuerwehr

> Beförderungen und Neuaufnahmen: Befördert wurden Paul Böhrer und Matthias Eisenhauer (Feuerwehrmann), Stephan Zeller (Hauptfeuerwehrmann), Manuel Eiler (Oberlöschmeister) und Tobias Zeller (Brandmeister). Aus der Jugendwehr in die Einsatzabteilung übernommen wurden Sophia Paul, Jona Reinhard und Daniel Wächter (Feuerwehrleute zur Probe). In die Jugendwehr aufgenommen wurden Alexander Sisow, Gabriel Bell, Julius Eirich, Philipp Frank und Timo Friedrich. Das Abzeichen "Jugendflamme Stufe 1" erreichte Leo Schwinn. Als "Quereinsteiger" wurden Johannes Becker und Andreas Hügel in die Einsatzabteilung aufgenommen. In die Altersmannschaft wechselte Bernhard Seeber, der 1973 in die Jugendfeuerwehr eintrat und 1976 in die Einsatzabteilung wechselte, der er 47 Jahre lang angehörte.

> Aus- und Weiterbildung: Weiterbildungen absolvierten Matthias Eisenhauer (Grundausbildung Truppmann 1 mit Sprechfunker), Johannes Becker (Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger), Justus Meister (Lehrgang Absturzsicherung), Manuel Eiler, Martin Kaiser und Manuel Zierlinger (Führungskräftefortbildung), Manuel Eiler (Ausbilder für Atemschutzgeräteträger) und Tobias Zeller (Zugführerlehrgang). adb