Hintergrund Fakultät für Ingenieurwissenschaften Uni Heidelberg

> Mit der Gründung der Fakultät für Ingenieurwissenschaften steigt die Zahl der Fakultäten der Heidelberger Universität von zwölf auf 13. Zuletzt änderten sich die Fakultätszuschnitte 2002: Mehrere kleine Fakultäten wurden damals zu größeren Einheiten zusammengeführt. An der neuen Fakultät werden nicht die klassischen Ingenieurwissenschaften gelehrt, sondern es geht um innovative Ansätze an der Schnittstelle zu Lebenswissenschaften, Medizin, Biotechnologie und Informatik.

An der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät sind aktuell 27 Professorinnen und Professoren tätig. Bald ist dort auch eine Professur in Philosophie zu besetzen: Diese wird sich mit Fragen rund um die Modifizierung von Leben und die Schaffung lebensähnlicher Strukturen beschäftigen. Bislang kann man an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften Matter to Life (Master), Molekulare Biotechnologie (Bachelor und Master), Pharmazie sowie Technische Informatik (beide Master) studieren.