Hintergrund - Europa League Auslosung

Einen Tag nach der Auslosung hat die Uefa am Samstag die Partien der Europa League auch zeitgenau angesetzt. "Hoffe" startet mit einem Auswärtsspiel beim FC Midtjylland. Anstoß in Dänemark ist am 25. September um 21 Uhr. Der erste Europapokal-Abend in Sinsheim findet in dieser Spielzeit am 3. Oktober statt: Um 18.45 Uhr ist Dynamo Kiew zu Gast in der PreZero Arena. Das Heimspiel-Highlight gegen Tottenham Hotspur steigt am 23. Januar, ebenfalls um 18.45 Uhr.

1. Spieltag, 25. September 2024, 21 Uhr: FC Midtjylland (A); 2. Spieltag, 3. Oktober 2024, 18:45 Uhr: Dynamo Kiew (H); 3. Spieltag, 24. Oktober 2024, 21 Uhr: FC Porto (A); 4. Spieltag, 7. November 2024, 21 Uhr: Olympique Lyon (H); 5. Spieltag, 28. November 2024, 21 Uhr: Sporting Braga (A); 6. Spieltag, 12. Dezember 2024, 18.45 Uhr: FCSB Bukarest (H); 7. Spieltag, 23. Januar 2025, 18.45 Uhr: Tottenham Hotspur (H); 8. Spieltag, 30. Januar 2025, 21 Uhr: RSC Anderlecht (A).