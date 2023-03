Hintergrund Ebert-Gedenkstätte Heidelberg

> Die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte ist eine selbstständige Bundesstiftung. Die Initiative zu ihrer Einrichtung ging von der Stadt Heidelberg und der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung aus, die bereits 1962 in Eberts Geburtswohnung eine Gedenkstätte ins Leben gerufen hatten. Im Dezember 1986 verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz. Eine Ausstellung über Leben und Werk Friedrich Eberts wurde aufgebaut und eröffnete am 11. Februar 1989, dem 70. Jahrestag der Wahl Eberts zum Reichspräsidenten. Die Stiftung erinnert außerdem mit drei Wanderausstellungen an den Arbeiterführer und ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik.

> In der Ebert-Gedenkstätte in der Pfaffengasse 18 werden Führungen, Vorträge, Seminare und Geschichtswerkstätten angeboten und regelmäßig Sonderausstellungen gezeigt. Mit verschiedenen Publikationen leistet die Stiftung zentrale Beiträge zur Forschung über Ebert und seine Zeit. Die Stiftung unterhält außerdem ein Archiv und eine Bibliothek, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Vor der Corona-Pandemie besuchten rund 70.000 Besucher im Jahr die Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt. ste

Info: www.ebert-gedenkstaette.de