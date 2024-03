Hintergrund "City of Literature"

> Am 1. Dezember 2014 wurde Heidelberg offizielles Mitglied im "Unesco Creative Cities Netzwerk" als erste deutsche "Unesco City of Literature". Initiator der Bewerbung war der damalige Kulturbürgermeister Joachim Gerner, die Projektleitung hatte der damalige Beauftragte für die Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft, Frank Zumbruch. Das Netzwerk der kreativen Städte umfasst derzeit 350 Städte aus über 100 Ländern in den sieben Sparten Literatur, Musik, Gastronomie, Volkskunst/Kunsthandwerk, Film, Medienkunst und Design. Unesco-Literaturstadt dürfen sich 53 Städte in 39 Ländern nennen. Als zweite deutsche Stadt neben Heidelberg wurde im Oktober letzten Jahres Bremen zur "City of Literature" ernannt. Zum zehnten Jubiläum hat das Kulturamt unter Mitwirkung der Heidelberger Literaturszene ein großes Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Auch das Haus der Jugend ist dabei, das beim Jugendtanztag zwei besondere Produktionen aufführen wird. Das ganze Programm gibt es unter www.cityofliterature.de. ani