> Dietmar Brixy, 1961 in Mannheim geboren, hat an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert und arbeitet seit 1991 als freischaffender Künstler. Seine Arbeiten beeindrucken durch kräftige Farben, die mal in dicken Schichten, mal fast transparent aufgetragen sind und so eine reliefartige Struktur entstehen lassen. Brixy malt nicht figurativ, doch bei aller optischen Abstraktion seien seine Gemälde immer der Natur auf der Spur, wie er sagt.