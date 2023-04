Hintergrund - Bartolomäusnacht

> Als die Bartolomäusnacht 1572 in Paris stattfand, existierte Mannheim als Stadt noch nicht. Das Dorf erhielt erst 1607 die Stadtprivilegien, nachdem Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz den Grundstein zum Bau der Festung Friedrichsburg gelegt hatte. Im Pfälzer Oberrat in Heidelberg dominierten damals protestantische Adlige und bürgerliche Räte, deren Außenpolitik gegen die Dominanz der katholischen Habsburger in Spanien sowie den Niederlanden gerichtet war und die französischen Glaubensschwestern und -brüder unterstützte. Zu den Beweggründen gehörte laut dem Heidelberger Historiker Hermann Wiegand auch die traumatischen Erlebnisse der Bartholomäusnacht, wie er im Buch "Mannheimer Migrationsgeschichte" schreibt. Bei der Stadtgründung hoffte man auf protestantischen Zuzug. Dieser blieb aber aus, was an der "späten" Gründung liegt. Mittlerweile war Heinrich IV. König von Frankreich, er gewährte den Hugenotten 1598 volle Bürgerrechte – der Auswanderungsdruck nahm spürbar ab. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg strömten Protestanten in großer Zahl ins reformierte Mannheim. oka