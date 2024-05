Hintergrund Andreas Gottschalk

Andreas Gottschalk ist 45 Jahre alt und gebürtiger Magdeburger. Für das Studium der Soziologie kam er 2002 nach Heidelberg, wo er seitdem lebt und sich ehrenamtlich engagiert. So setzte er sich unter anderem als Vorstand des Vereins "Urban Innovation" dafür ein, Stadtentwicklung in Heidelberg neu zu denken. Beruflich arbeitet Gottschalk aktuell als Manager für digitale Transformation bei einem internationalen Unternehmen in Mainz, wohin er täglich mit der Bahn pendelt. Ohnehin sitzt er viel in Zügen, denn seine Frau und drei Kinder leben in Budapest. "Ich könnte viele Geschichten über die Deutsche Bahn erzählen", schmunzelt Gottschalk. Zumindest in die ungarische Hauptstadt muss er ab August aber nicht länger pendeln: Dann wird seine Familie zu ihm nach Heidelberg ziehen. pne