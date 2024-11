Hintergrund Alexander Kirmse

Windhoek, Hechingen, Pretoria, Kirchheim unter Teck und schließlich Kapstadt: Alexander Kirmse (55), ursprünglich Gymnasiallehrer für Mathematik und Physik und seit September Leiter des künftigen MINT-Exzellenzgymnasiums in Bad Saulgau, bringt viel in- und ausländische Erfahrung mit. Zuletzt leitete er acht Jahre lang die Deutsche Internationale Schule Kapstadt in Südafrika, eine renommierte Privatschule. Von 2011 bis 2015 war er Rektor des Kirchheimer Ludwig-Uhland-Gymnasiums. Kirmse stammt aus Leipzig und wurde einst selbst gefördert, als junger Leichtathlet im Spitzensport in der DDR. Nach der Wende studierte er in Westdeutschland.