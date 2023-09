Heilbronn. (dpa) Ein Mann hat am Freitag in Heilbronn damit gedroht, sich selbst anzuzünden. Der Mann betrat das Heilbronner Amtsgericht mit einem Kanister, mit zunächst unbekannter Flüssigkeit. Auch ein Feuerzeug hatte der Mann dabei. An der Pforte sprach er die Drohung aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Justizvollzugsbeamte hätten beruhigend auf den 31-Jährigen einreden und ihn nach draußen begleiten können. Dort übergab er auch den Kanister. Er wurde im Anschluss in einer Psychiatrie untergebracht. Später stellte sich heraus, dass sich in dem Kanister mutmaßlich ein ungefährlicher und nicht brennbarer Wasseraufbereiter für Aquarien befand.

Warum sich der Mann ausgerechnet das Amtsgericht für seine Drohung raussuchte, konnte die Sprecherin nicht beantworten.