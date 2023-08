Heidelberg. (pol/make) Ein Mercedes ist am Montag in Heidelberg in Flammen aufgegangen. Laut Polizeiangaben fiel dem 34-jährigen Fahrer ein "ungewöhnliches Geräusch" in seinem Auto auf, als er gegen 18 Uhr den Drei-Eichen-Weg entlang fuhr.

Daraufhin hielt er an und parkte seinen Wagen. Kurz darauf stieg Rauch aus dem Motorraum. Der Mercedes ging in Flammen auf.

Der 34-Jährige rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das mittlerweile vollständig brennende Auto löschen. Dabei hatten die Flammen aber auch auf einen daneben geparkten BMW übergriffen.

Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, der 34-Jährige kam mit dem Schrecken davon.